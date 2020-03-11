Специалисты Роспотребнадзора рассказали о симптомах коронавируса

Специалисты предупреждают, что симптомы covid-19 очень похожи на симптомы обычной ОРВИ и гриппа. Они характеризуются, как правило, высокой температурой, кашлем, болями в мышцах. Нередко им сопутствует диарея, тошнота и рвота.Если такой возможности нет, то врачи советуют воспользоваться одноразовой медицинской маской. Причем маску следует менять каждые два-три часа.Также необходимо избегать близких контактов с людьми, у которых есть признаки простуды. Важными мерами предосторожности врачи называют необходимость тщательно мыть руки с мылом, а также дезинфицировать смартфоны и другие гаджеты.