Роспотребнадзор дал советы, что делать при подозрении на заражение коронавирусом

плохое самочувствие

При подозрении на заражение коронавирусом пострадавшего необходимо изолировать и как можно быстрее вызвать врача-терапевта или скорую помощь, дали совет специалисты Роспотребнадзора. Очень важно не допускать близких контактов, если имеются болезненные симптомы, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщает MedikForum.ru, при подозрении на инфицирование коронавирусом Роспотребнадзор советует поместить заболевшего в отдельную комнату. Врач, который прибудет по вызову, при необходимости может незамедлительно взять анализ, направить на дальнейшую диагностику вируса.

Если человек с симптомами коронавируса не изолирован, держаться от него нужно на расстоянии не менее одного метра, об этом сообщает РИА «Новости» с ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

К признакам, указывающим на возможное заражением корнавирусом (Covid-2019), относятся в первую очередь высокая температура и лихорадка, а также
  • Кашель. Появляется одним из первых.
  • Насморк или заложенный нос. Обращайте внимание на проблемы с дыханием, возникающие в положении лежа.
  • Боль в горле. Распространенный симптом коронавирусной инфекции, к ней прибавляется хрипота.
  • Головная боль и тошнота. Также могут ощущаться общий упадок сил, необъяснимая усталость.
Заражение коронавирусом может быть достаточно легким, так что люди способны и не заметить этого. Наиболее высокому риску заболевания подвержены маленькие дети и пожилые люди.

Специалисты предупреждают, что одной из самых эффективных мер защиты от заражения коронавирусом является гигиена рук. Вирус способен оставаться на поверхностях предметов, поэтому очень важно регулярно мыть руки и по возможности не касаться ими предметов общего пользования.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может сделать каждый человек для защиты от коронавируса.
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