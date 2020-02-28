Роспотребнадзор дал советы, что делать при подозрении на заражение коронавирусом
При подозрении на заражение коронавирусом пострадавшего необходимо изолировать и как можно быстрее вызвать врача-терапевта или скорую помощь, дали совет специалисты Роспотребнадзора. Очень важно не допускать близких контактов, если имеются болезненные симптомы, подчеркнули в ведомстве.
Как сообщает MedikForum.ru, при подозрении на инфицирование коронавирусом Роспотребнадзор советует поместить заболевшего в отдельную комнату. Врач, который прибудет по вызову, при необходимости может незамедлительно взять анализ, направить на дальнейшую диагностику вируса.
Если человек с симптомами коронавируса не изолирован, держаться от него нужно на расстоянии не менее одного метра, об этом сообщает РИА «Новости» с ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
К признакам, указывающим на возможное заражением корнавирусом (Covid-2019), относятся в первую очередь высокая температура и лихорадка, а также
- Кашель. Появляется одним из первых.
- Насморк или заложенный нос. Обращайте внимание на проблемы с дыханием, возникающие в положении лежа.
- Боль в горле. Распространенный симптом коронавирусной инфекции, к ней прибавляется хрипота.
- Головная боль и тошнота. Также могут ощущаться общий упадок сил, необъяснимая усталость.
Специалисты предупреждают, что одной из самых эффективных мер защиты от заражения коронавирусом является гигиена рук. Вирус способен оставаться на поверхностях предметов, поэтому очень важно регулярно мыть руки и по возможности не касаться ими предметов общего пользования.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может сделать каждый человек для защиты от коронавируса.
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