Врачи перечислили смертельные болезни с внезапным началом и быстрым концом

«У человека возникает слабость, температура, увеличиваются лимфатические узлы, а также появляются точечные кровоизлияния на коже. Если перечисленные симптомы не проходят в течение недели, а стандартная терапия не помогает, это повод насторожиться. При отсутствии должного лечения человек умирает в течение двух месяцев», - предупредил врач.

Как сообщает MedikForum.ru, смертельные болезни с внезапным началом и быстрым концом были перечислены врачами в публикации News.ru. В ней директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан сообщил: рак крови нередко возникает как обычная простуда.Медик пояснил, что выздоровление при лейкозе не зависит от того, каким было его начало, внезапным или постепенно. Почти в трети случаев можно добиться стойкой ремиссии, но только при условии своевременной пересадки костного мозга и химиотерапии.Другая болезнь, способная развиться внезапно, – варикоз, возникающий у мужчин и женщин в возрасте старше 40 лет. Негативно влияющий на сосуды, этот недуг может стать причиной возникновения тромбов, которые способны привести к внезапной смерти.Врач аллерголог-иммунолог Михаил Костинов добавил, что крайне опасной может оказаться внезапная аллергия: она способна вызвать отек дыхательных путей, удушье и смерть.Также среди перечисленных врачами болезней оказался грипп. Пульмонолог Александр Карабиненко сообщил: последствием недуга иногда становится вирусная пневмония, которая может спровоцировать очень быстрый конец, убив человека за три дня.Ранее портал MedikForum.ru писал о малоизвестных признака х рака легких.