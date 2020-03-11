Что помогает не заразиться коронавирусом: 5 советов от врача из Германии
Коронавирус прежде всего опасен при ослабленном иммунитете, и его активное укрепление наряду с тщательной гигиеной рук помогает избежать заражения. Об этом заявил врач из Германии Михаэль Фельд.
Как сообщает MedikForum.ru, врач дал несколько советов, помогающих не заразиться коронавирусом. Их опубликовал крупнейший в Германии таблоид «Бильд» (Bild).
Рекомендации специалиста таковы.
Гулять на свежем воздухе. По словам врача, физическая активность на свежем воздухе улучшает вентиляцию и кровообращение в легких. Это, в свою очередь, уменьшает риск развития пневмонии – главной причины смерти при заражении коронавирусом.
Употреблять витамин Д. Специалист поясняет: наша иммунная система после зимы особенно остро нуждается в данном витамине. Он рекомендует употреблять витамин Д всем, кто мало времени проводит на улице – в среднем 2000 МE ежедневно в течение четырех недель. Затем нужно сдать анализ, и при необходимости продолжить прием.
Достаточно спать. Согласно советам медика, спать нужно около 8 часов в день. Крепкий и продолжительный сон эффективно укрепляет иммунитет, подчеркнул он.
Употреблять овощи и фрукты. Они содержат много витаминов и антиоксидантов, а также противовоспалительных веществ, которые обеспечивают хорошую поддержку иммунной системе.
Полоскать горло. Если чувствуете, что начинает першить горло, не нужно ждать, необходимо действовать. Полощите горло три раза в день раствором хлоргексидина, – дал совет медик.
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