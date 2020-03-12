Четыре смертельные болезни, которые начинаются внезапно
Врачи назвали четыре смертельные болезни, которые способны за короткое время убить человека. Примечательно, что все заболевания начинаются внезапно и отследить их проявление заблаговременно практически невозможно. Одно из самых серьезных заболеваний такого типа - лейкоз. Недуг вызывает слабость, температуру, увеличение лимфатических узлов, а на коже появляются точечные кровоизлияния.
Для борьбы с лейкозом необходимо предпринимать жесткие меры в кратчайшие сроки. Основные способы лечения - химиотерапия и пересадка костного мозга. Стойкая ремиссия и полное выздоровление наблюдаются только в 20-30% случаев.
Внезапным является и появление варикоза. Кровоток ослабляется в раздутых вена и это провоцирует образование пристеночных тромбов. Заболевание может привести к быстрой смерти, если сгусток крови полностью блокирует ход крови. От закупорки вены до полной смерти проходит всего 15 минут.
Привести к быстрой смерти может даже грипп, если его не лечить. Тогда заболевание может спровоцировать вирусную пневмонию. Без оперативного лечения недуг за три дня убивает организм.
Смертельной может оказаться и еда. Существуют категории продуктов, которые могут вызвать анафилактический шок при передозировке. Это орехи, яйца и морепродукты.
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