Четыре смертельные болезни, которые начинаются внезапно

Для борьбы с лейкозом необходимо предпринимать жесткие меры в кратчайшие сроки. Основные способы лечения - химиотерапия и пересадка костного мозга. Стойкая ремиссия и полное выздоровление наблюдаются только в 20-30% случаев.Внезапным является и появление варикоза. Кровоток ослабляется в раздутых вена и это провоцирует образование пристеночных тромбов. Заболевание может привести к быстрой смерти, если сгусток крови полностью блокирует ход крови. От закупорки вены до полной смерти проходит всего 15 минут.Привести к быстрой смерти может даже грипп, если его не лечить. Тогда заболевание может спровоцировать вирусную пневмонию. Без оперативного лечения недуг за три дня убивает организм.Смертельной может оказаться и еда. Существуют категории продуктов, которые могут вызвать анафилактический шок при передозировке. Это орехи, яйца и морепродукты.