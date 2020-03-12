Из-за коронавируса в Новосибирской области могут отменить несколько мероприятий
Сейчас в регионе решается вопрос об отмене нескольких форумов и музыкального фестиваля.
В Новосибирской области в связи с распространяющимся вирусом могут отменить форумы "УчСиб", "Транспорт Сибири", "Технопром" и Транссибирский Арт-Фестиваля.
Как рассказали в пресс-службе правительства региона, уже принято решение об отмене уличного праздника "Крымская весна", который должен был пройти 15 марта на площади Ленина.
"В отношении Транссибирского Арт-Фестиваля некоторые решения уже были приняты. В частности, по согласованию с организаторами мы исключили часть исполнителей из государств, которые находятся в зоне риска... Мы понимаем, что уважаемые люди не смогут пройти тут двухнедельный карантин, который необходим, до своего выступления. Сегодня мы рассматриваем вопрос: а можно ли в этих условиях вообще проводить фестиваль", - цитирует пресс-служба слова главы области Андрея Травникова.
Ранее МедикФорум рассказал об открывшейся в Новосибирске горячей линии по короновирусу.
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