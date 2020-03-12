Таксистам Новосибирской области порекомендовали обрабатывать салоны для профилактики коронавируса

"Таксопарки заинтересованы напрямую в том, чтобы салон транспортного средства обрабатывался, потому что это безопасность пассажиров и водителей. Эта работа регулярно ведется в легальных такси. Вчера минтранс региона провел совещание, на котором всем руководителям транспортных предприятий региона было рекомендовано применять химические реагенты для уборки салонов транспортных средств в целях дезинфекции и профилактики вирусных респираторных заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекции", – рассказал замминистра.

11 марта в министерстве транспорта Новосибирской области прошло совещание, на котором представитель регионального Роспотребнадзора порекомендовал таксистам ежедневно делать влажную уборку в салонах их автомобилей и обрабатывать их от распространения вирусных и бактериальных инфекций.Безопасность жителей и гостей Новосибирской области при использовании таксомоторных перевозок – в центре внимания работы регионального минтранса. Министерство выдает лицензии, а водители легальных такси ежедневно проходят медкомиссию и обрабатывают автомобили для профилактики распространения инфекций.По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслава Невежина, поездки на такси пользуются большой популярностью у жителей региона, поэтому вопрос безопасности и комфорта весьма важен.Ранее МедикФорум рассказал о возможной установке памятника медицинским работникам Новосибирской области.