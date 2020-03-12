44 иранца попытались вылечиться от коронавируса самогонкой и умерли от отравления

44 человека скончались в Иране из-за отравления самодельным алкоголем. Группа лиц предполагала, что таким образом можно защититься от нового коронавируса, который унес жизни уже более 4,6 тыс. человек по всему миру.В Иране сейчас зарегистрировано 9 тыс. случаев заражения с общим количеством смертей 354 человека. Страна стала второй по распространенности заболевания за пределами Китая. Первое место занимает Италия, в которой зарегистрировано почти 12,5 тыс. случаев.По данным местных информационных агентств, большая часть отправлений произошла в юго-западной провинции Хузестан. Источники отмечают, что местные употребляли самогонку, предполагая, что это эффективное лечение от коронавируса.На данный момент, число отравившихся в провинции превысило количество смертей от новой болезни. Алкоголь запрещен для употребления в Иране для всех, за исключением некоторых немусульманских меньшинств.