В Италии женщину заперли вместе с умершим от коронавируса мужем

Власти отказались увозить тело мужчины, ссылаясь на протокол безопасности.Несколько дней провела взаперти вместе с телом своего умершего мужа жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона. Все дело в том, что у мужчины был диагностирован коронавирус, но отказался от госпитализации, запершись в квартире вместе со своей женой.А когда он умер 9 марта, и женщина принялась звать на помощь, власти отказались увозить тело, ссылаясь на протокол безопасности, запрещающий приближаться к трупам умерших от опасной инфекции.Издание New York Post приводит слова мэра коммуны, который заявил, что во всем виноват сам мужчина, и, если бы он не отказался от карантина в лечебном учреждении, такого бы не случилось.Родственники запертой женщины жалеют ее и надеются, что ситуация скоро разрешится. При этом никто из них не решается приблизиться, чтобы помочь. Сосед потерпевшей рассказывает, что женщина тщетно взывает о помощи с балкона.Известно, что в Италии объявлен карантин, там уже погибло 630 человек, а число заразившихся приближается к 10 тысячам.Всего в мире коронавирус захватил уже 114 стран, число заболевших составляет около 120 тысяч человек. Из них 4200 больных умерли, а более 65000 выздоровели. ВОЗ объявила пандемию.Самыми уязвимыми для коронавируса являются люди пожилого возраста, практически неуязвимы для него дети и подростки до 19 лет.