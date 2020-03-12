Что коронавирус делает с легкими человека
Шокирующие рентгеновские снимки 44-летнего китайского мужчины, умершего от коронавируса, показывают, что эта болезнь делает с лёгкими человека. Перед нами самое опасное осложнение вируса, переходящего в тяжелую пневмонию.
Опубликованы рентгеновские снимки и компьютерная томография 44-летнего китайского мужчины, который умер от коронавируса. По ним хорошо видно, что болезнь делает с лёгкими людей. На сканах заметны белые пятна на лёгких, которые демонстрируют то, что радиологи называют субплевральными фокусами уплотнения по типу «матового стекла». Подобные аномалии, определяемые врачами у жертв коронавируса, похожи на те, что обнаруживались при атипичной пневмонии и ближневосточном респираторном синдроме.
Это рентгеновские снимки грудной клетки умершего от коронавируса мужчины, который работал на рынке морепродуктов города Ухань. Именно там и начиналась эпидемия. Они явно демонстрирует аномалии. Сканы представлены Радиологическим сообществом Северной Америки. На них видно, как жидкость в пространствах легких мужчины становится более выраженной со временем. Пациента госпитализировали 25 декабря прошлого года после жалоб на жар и кашель в течение почти двух недель. У него диагностировали пневмонию и острый респираторный дистресс-синдром.
Врачи оказывали ему всю необходимую помощь, но, несмотря на это он умер через неделю. Сканы 54-летней женщины, которая подхватила коронавирус после посещения города Ухань, также показывали частичное заполнение пространства в лёгких. У женщины выявили тяжелую пневмонию, вызванную вирусом, после жара, кашля, усталости, а также застойных явлений в груди, продолжавшихся в течение недели. Пациентку лечили кислородом и антибиотиками, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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