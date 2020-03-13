Программа "12 шагов" оказалась самой эффективной методикой лечения зависимостей

"Различные версии программы "12 шагов" одинаково эффективно помогали самым разным людям, в том числе, молодежи, пожилым мужчинам и женщинам, пьющим ветеранам войн и гражданским, а также жителям пяти разных стран. Это говорит о том, что этот метод действительно работает", - написано в отчете стэнфордских ученых.

Участники программы должны признать свою зависимость, а также обращаться к "высшим силам" для излечения. Участник программы обязуется возместить ущерб окружающим его людям, которые могли пострадать от его зависимости. Ученые изучили истории излечения от зависимостей более 10 тысяч человек. Программа "12 шагов" оказалась в 1,5 раза эффективнее всех остальных способов. По мнению исследователей, такой результат достигается благодаря социальной адаптации и эмоциональной поддержке.