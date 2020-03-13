Дерматолог рассказал об "опасных" цветах тату
Врач-дерматокосметолог Алексей Едемский утверждает, что любая татуировка может быть опасной для кожи. Любое вмешательство может спровоцировать токсико-аллергическую реакцию. Однако существуют красители, которые несут повышенную опасность.
"Это может быть банальная аллергия, а может — токсико-аллергическая реакция, когда краситель начинает "выбаливать" из кожи, мокнуть, на коже образуется эрозия, процесс длится годами, пока краска полностью не выйдет из кожи", - рассказал медик.
Едемский подчеркивает, что это касается не только татуировок, но и постоянного макияжа. Если он постоянно мокнет и выделяет влагу - это знак о том, что иммунитет борется с краской.
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