Дерматолог рассказал об "опасных" цветах тату

"Это может быть банальная аллергия, а может — токсико-аллергическая реакция, когда краситель начинает "выбаливать" из кожи, мокнуть, на коже образуется эрозия, процесс длится годами, пока краска полностью не выйдет из кожи", - рассказал медик.

Едемский подчеркивает, что это касается не только татуировок, но и постоянного макияжа. Если он постоянно мокнет и выделяет влагу - это знак о том, что иммунитет борется с краской.