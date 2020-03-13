Новый коронавирус может выживать на поверхностях до трех дней

«Мы ни в коем случае не утверждаем, что вирус передается аэрозольно, но эта работа показывает, что он остается жизнеспособным в течение длительного времени. Поэтому в теории это возможно», - рассказывает глава исследования Неелтье ван Доремален, представляющая Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США.

Согласно результатам исследований, проведенных правительством США и другими учеными, новый коронавирус остается жизнеспособным в воздухе в течение нескольких часов, а на некоторых поверхностях – в течение двух-трех дней. Однако исследователи подчеркивают, это не доказательство того, что человек может заразиться, вдохнув такой воздух или прикоснувшись к какой-то поверхности.Для этого исследования ученые использовали распылитель, в который поместили образцы нового вируса. Распылив их в воздух, они сымитировали кашель или чихание инфицированного человека.Ученые обнаружили, что вирус остается жизнеспособным в воздухе до трех часов, до четырех часов на поверхности из меди, до 24 часов на картоне и до двух-трех дней на пластике и нержавеющей стали.