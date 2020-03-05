Коронавирус прячется в комнатах и туалетах
Опасный для жизни коронавирус может задерживаться на длительное время в комнатах и туалетах, как выяснили сингапурские исследователи. Однако качественные дезинфектанты уничтожают инфекцию.
Новое исследование ученых из Сингапура показало, что пациенты с коронавирусом в значительной степени заражают спальни и ванные комнаты, что требует постоянный уборки помещений и дезинфекции. С одной стороны, данные исследования внушают опасения, поскольку они показали, что вирус задерживается на поверхностях в помещениях вроде общественных туалетов, и это может привести к заражению некоторого количества людей. С другой стороны, учёные Сингапура показали, что тщательная очистка поверхностей с помощью имеющихся дезинфектантов в ежедневном режиме позволяет надежно защитить людей от заражений. Она предотвращает передачу инфекции.
Результаты исследования публикует Journal of the American Medical Association. Они обнародованы после целой серии заражений в Китае, когда патогены распространялись практически эксклюзивно в больницах, заражая десятки медицинских работников и других пациентов. Только после этого ученые предположили, что болезнь распространяется не только через кашель, и внешние заражения также играют важную роль в передаче инфекции. До последнего времени не было понятно, в какой степени загрязнены разного рода поверхности, с которыми соприкасались инфицированные коронавирусом.
Ответ на этот вопрос и получили ученые из Национального центра инфекционных болезней Сингапура. Они проследили истории трех пациентов, которые находились в изолированных комнатах с конца января по начало феврале. Учёные собирали образцы с поверхностей в их комнатах в течение 5 дней. Образцы брались как перед дезинфекцией, так и после, что показало надежность принимаемых мер и дезинфектантов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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