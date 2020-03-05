Коронавирус не передается половым путем
Ранее мировые СМИ сообщали, что коронавирусом нового типа можно заразиться половым путем. Эти сообщения оказались ложными. Об этом по итогам исследований рассказали молекулярные биологи из Китая. Они изучили слизистую оболочку половых органов у 35 женщин, которые болели коронавирусом и излечились от недуга. Сообщается, что клеток вируса в слизистой оболочке обнаружено не было.
"В клетках слизистой оболочки половых органов человека нет рецепторов ACE2, которые коронавирус использует для того, чтобы попадать в организм новых жертв. Наши наблюдения показывают, что вирус не передавался от женщин к их партнерам. С другой стороны, мы не можем исключить того, что он мог распространяться иными путями во время их контактов", - утверждают ученые.
Исследователи Уханьского университета науки и технологии подчеркивают, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, а также через желудочно-кишечный тракт. Именно этими путями были заражены мужья женщин, принимавших участие в исследовании.
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