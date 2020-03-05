Коронавирус не передается половым путем

"В клетках слизистой оболочки половых органов человека нет рецепторов ACE2, которые коронавирус использует для того, чтобы попадать в организм новых жертв. Наши наблюдения показывают, что вирус не передавался от женщин к их партнерам. С другой стороны, мы не можем исключить того, что он мог распространяться иными путями во время их контактов", - утверждают ученые.

Исследователи Уханьского университета науки и технологии подчеркивают, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, а также через желудочно-кишечный тракт. Именно этими путями были заражены мужья женщин, принимавших участие в исследовании.