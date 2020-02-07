Мужчина заразился коронавирусом за 15 секунд
56-летний мужчин, называемый "пациентом номер 5", как сообщается, подхватил роковой вирус за 15 секунд. Именно столько он находился рядом с инфицированной женщиной на рынке.
Власти Китая рассказали историю заражения 56-летнего мужчины, чье имя не называется. Он подхватил вирус в течение 15 секунд, пока стоял рядом с 61-летней заболевшей женщиной на рынке Shuangdongfang в городе Нинбо. Не сообщается, носил ли он медицинскую маску. Это важно, ведь многие врачи призывают перестать бездумно скупать миллионы медицинских масок, предназначенных не для защиты здоровых людей, а для предотвращения передачи инфекций от больных воздушно-капельным путем. Медики подчеркивают, что маски здоровых людей не защищают, но сегодня огромное население Китая во всех городах носит маски.
Ученые готовы дать имя коварному вирусу, ранее не известному науке. Он передается через кашель и чихание, может проникать в организм людей не только через рот и нос (блокируемые масками), но через глаза и прикосновения. Число заболевших перевалило за 30 000, а количество умерших превысило 650 человек. У нескольких тысяч человек вирус вызвал тяжелую пневмонию, их состояние считается тяжелым, а в большинстве случаев - критическим.
56-летний китаец заразился вирусом 14 дней назад 23 января. Не очень понятно, как власти рассчитали, что он стоял рядом с зараженной женщиной ровно 15 секунд. Возможно, использовались записи видеокамер. Ранее мужчина с животными в контакт не вступал, равно как не пересекался с носителями вируса среди людей. После заражения он был в двух супермаркетах и ресторане, затем заболел. 4 февраля у него диагностировали коронавирус, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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