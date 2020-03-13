5 причин, почему важно принимать больше витамина С
Витамин С является важным витамином, который поддерживает многие функции организма, обмен веществ и пищеварение. Взрослым требуется от 65 до 90 миллиграммов (мг), чтобы избежать болезней и осложнений, вызванных его дефицитом - остеопороз и анемия.
Продукты, богатые витамином С: апельсины, помидоры, лимоны, брокколи, капуста, киви, ягоды, сладкий перец. Однако людям с дефицитом может потребоваться больше, чем рекомендуемая суточная доза, для улучшения общего состояния здоровья.
Способствует улучшению здоровья костейБыло установлено, что адекватное потребление витамина С улучшает плотность кости, тем самым значительно снижая риск переломов и заболеваний, связанных с опорно-двигательным аппаратом. Витамин С особенно важен для сдерживания возникновения остеопороза, который приводит к потере роста с возрастом.
Помогает в производстве коллагенаВитамин С помогает предотвратить осложнения, связанные с проблемами в выработке коллагена: кровоточащие десны, кожные раны и ломкие кости. Коллаген является важным компонентом костей, мышц, кожи и сухожилий. Он действует как барьер, защищающий различные органы тела, и играет важную роль в поддержании упругости и здоровья кожи.
Улучшает метаболизмИсследователи из Неаполитанского университета обнаружили, что витамин С помогает снизить уровень сахара в крови и уровень холестерина у людей с диагнозом диабет 2 типа.
Повышает иммунитетЯвляясь мощным антиоксидантом, витамин С может укреплять иммунную систему, защищать организм от болезнетворных микроорганизмов и свободных радикалов, вызывающих заболевания. Он также стимулирует выработку белых кровяных клеток.
Снимает симптомы простудыВ исследовании, опубликованном в Кокрановской базе данных системных обзоров, исследователи обнаружили доказательства, позволяющие предположить, что потребление витамина С уменьшало тяжесть и продолжительность простуды.
Медикфорум писал как сахар ослабляет иммунную систему.
Оставить комментарий