Профилактика остеопороза: 5 продуктов для здоровья костей
Остеопороз - это состояние, при котором кости становятся пористыми и ломкими. Это приводит к повышенному риску переломов, заживление которых занимает много времени, и делает пациентов уязвимыми для системных инфекций. Хорошая новость - можно заниматься профилактикой остеопороза, включив в рацион определенные продукты. Здоровье костей ассоциируется с кальцием, но важен магний, калий и другие питательные вещества.
ЦитрусовыеЗдоровье костей - это плотность, и именно здесь выходит на первый план витамин С. Он важен для формирования коллагена, волокнистой ткани, необходимой для минерализации; поможет сохранить суставы здоровыми, снизит риск травм, связанных с остеопорозом.
РыбаМногие сорта рыбы, особенно лосось, скумбрия и тунец, полезны для профилактики остеопороза. Вы получаете много витамина D, чтобы помочь телу в использовании кальция. Она содержит омега-3 жирные кислоты, отлично подходит для поддержки суставов и общего состояния сердечно-сосудистой системы. Лосось - лучший выбор для здоровья костей и профилактики остеопороза - в нем еще и много калия.
МиндальОрехи - отличная закуска, но миндаль становится лидером, когда дело доходит до профилактики остеопороза. Миндаль с высоким содержанием кальция и калия, клетчатки, марганца и витамина Е укрепляет кости.
КартофельМагний и калий служат "привратниками", обеспечивающие совместную работу кальция и витамина D в организме для предотвращения остеопороза. Получите достаточное количество питательных веществ из сладкого и белого картофеля.
Темная зелень и капуста
"В темно-зеленых листьях есть хорошая доза витамина К - он работает вместе с кальцием для повышения плотности костей. Его много и в брокколи, спарже и брюссельской капусте", - сообщает издание FoodEatSafe.
Медикфорум писал, что регулярное потребление молока приводит к ломкости костей.
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