Как сахар ослабляет иммунную систему организма
Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Circulation, чрезмерное потребление сахаров тесно связано с некоторыми нарушениями обмена веществ, и иммунной системы.
Влияние избытка сахара на иммунную системуПотребление большого количества рафинированного сахара может повлиять на различные органы и системы организма. Избыток сахара значительно ослабляет иммунную систему.
Усвоение витамина СВитамин С необходим для роста, поддержания и восстановления тканей. Он играет важную роль в укреплении иммунной системы и здорового пищеварения. Но человеческий организм не может вырабатывать витамин С, а получает его из пищевых источников: апельсинов, лимонов, тимьяна, петрушки, шпината и капусты. Однако избыток глюкозы в крови может препятствовать правильному усвоению витамина С, что может привести к дефициту.
Окислительный стрессОкисление - важный процесс, который избавляет организм от токсинов, патогенов и других потенциально вредных элементов. Он производит свободные радикалы, которые являются нестабильными, но относительно безвредными молекулами. Антиоксиданты играют важную роль в регулировании количества свободных радикалов, поскольку они могут легко повредить здоровые и важные клетки, если их не контролировать.
Многие переменные могут вызвать окислительный стресс, в том числе избыток глюкозы в крови. Свободные радикалы выделяются в больших количествах, когда организм перерабатывает сахар.
Сильная иммунная система может помочь защитить организм от различных заболеваний и осложнений здоровья. Поддержите иммунную систему, следуя здоровой, питательной диете, контролируя потребление рафинированного сахара.
Медикфорум писал как жить с неопределенностью в эпоху коронавируса.
Оставить комментарий