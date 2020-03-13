Роспотребнадзор рассказал, как правильно спать
Рекомендации по повышению качества сна опубликованы на сайте Роспотребнадзора. Эксперты рассказали, как россияне могут полноценно высыпаться.
13 марта в мире отмечается Всемирный день сна. По этому поводу Роспотребнадзор выступил с рекомендациями о том, как повысить качество ночного отдыха. От этого показателя зависит здоровье целиком, ведь при дефиците сна увеличивается уровень стресса, что грозит нарушениями иммунитета, развитием самых разных болезней, уменьшением качества жизни и ускоренным старением. Невысыпающиеся люди больше едят, что провоцирует ожирение, они более раздражены, менее внимательны, усидчивы и работоспособны.
Ради повышения качества сна необходимо следовать режиму дня, ложась спать и просыпаясь в одно и то же время. За несколько часов до отхода ко сну нужно отказаться от просмотра телевизора, работы за компьютером и пользования другими электронными устройствами, действующими возбуждающе на нервную систему. Следует ограничить употребление острой и тяжелой пищи, отказаться от такого мощного стимулятора, как кофеин. В спальне требуется соблюдать комфортную прохладную температуру, использовать тяжелые светонепроницаемые шторы.
Здоровый сон является глубоким, он сопровождается плавными периодами. Роспотребнадзор призывает в случае хронической бессонницы обращаться за помощью врачей, не пытаясь заниматься самолечением. Особенно опасно принимать сильнодействующие снотворные без консультации с медиками. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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