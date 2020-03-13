Ученые: стресс сокращает продолжительность жизни

Специалисты из Финляндии провели исследование, пытаясь выяснить, какие факторы влияют на продолжительность жизни человека. В ходе своей работы они проанализировали данные почти 39 тысяч человек в возрасте от 25 до 74 лет.Врачи внимательно изучили состояние здоровья участников эксперимента, их вредные привычки, рацион и психоэмоциональное состояние.Основным фактором, сокращающим жизнь у мужчин на 6,6 года и на 5,5 года у женщин, медики назвали курение. Диабет сокращает жизнь на 6,5 лет у мужчин и на 5,3 года у представительниц слабого пола.Также большое влияние на количество прожитых лет оказывает рацион. Чем больше в нем овощей и фруктов, тем длиннее становится жизнь.