В пациентах с COVID-19 вирус живет дольше, чем считалось

Такое открытие сделали китайские медики. Врачи из Поднебесной установили, что пациенты, у которых подтвердился коронавирус, могут оставаться заразными до пяти недель с того момента, как обнаружили первые признаки заболевания.В исследовании, на основании которого были сделаны выводы, приняли участие 191 пациент из больниц города Уханя. В образцах из дыхательных путей пациентов вирус находили в течение 20 дней с первого дня их заболевания. Самый продолжительный период, в течение которого человек оставался заразным – 37 дней. Самый короткий – 8 дней.По последним данным в мире более 128 тысяч человек заразились коронавирусом. 4700 скончались от данного заболевания.