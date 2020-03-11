Названы самые заразные пациенты с коронавирусом
Значительное количество пациентов с коронавирусом проявляют умеренные симптомы болезни. Теперь оказалось, что они-то и являются наиболее заразными, то есть чаще всего распространяют инфекцию.
Пациенты с умеренными симптомами коронавируса являются наиболее заразными в течение недели после того, как они подцепили эту болезнь. Но вероятность передачи вируса через 10 дней снижается, как показало исследование немецких ученых. В нем приняли участие 9 пациентов, и это одна из первых научных работ, изучающих активную передачу COVID-19 от одного человека к другому. Установлено, что именно пациенты с умеренными симптомами выделяют в воздух самое значительное количество вируса на ранней стадии инфекции при кашле и чихании.
Такие пациенты часто не считают себя больными и спокойно выходят на улицу, появляются в публичных местах и заражают много людей. Если же у пациента симптомы коронавируса проявляются тяжело, то он, как правило, обращается к врачу и оказывается в карантине инфекционного отделения. Данное открытие может объяснить, почему вирус распространился с такой скоростью в некоторых странах, и почему его сейчас так трудно сдержать.
Исследование продемонстрировало, что максимальная заразность отмечается у человека в течение первых 5 дней после его заражения. В этот момент он выделяет в воздух в тысячу раз больше вирусных частиц, чем, к примеру, в самой заразной стадии атипичной пневмонии. Ученые из Ludwig-Maximilians University доказали, что не обязательно быть тяжелобольным, чтобы передавать вирус окружающим, и возможна передача от людей без симптомов, пишет The Telegraph. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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