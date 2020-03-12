Человек с коронавирусом COVID-19 может быть заразен для окружающих более 5 недель
Если человек инфицирован новым коронавирусом, он может быть заразен для окружающих длительное время, – таковы новые данные. Ученые называют срок свыше 5 недель.
Как сообщает MedikForum.ru способность заражать окружающих коронавирусом COVID-19 у человека, который заболел сам, может сохраняться до 37 дней, то есть, более пяти недель. Информацию об этом опубликовало издание Bloomberg, ссылаясь на сведения, приведенные авторитетным научным журналом The Lancet.
Согласно новым данным, в дыхательных путях носителей коронавирусной инфекции патогенные частицы сохраняются именно до указанного выше срока. Эксперты напоминают, что сегодня рекомендуемое время карантина по COVID-19 составляет 14 дней. Его должны соблюдать люди, вернувшиеся из опасных регионов, либо общавшиеся с зараженными.
ВОЗ считает «социальное дистанцирование» одной из лучших мер защиты от нового вируса COVID-19, вакцины против которого пока не существует. Эксперты организации рекомендуют в публичных местах держаться на расстоянии не менее одного метра от ближайшего человека.
В лучшем случае вакцина от коронавируса появится через год-полтора. По данным зарубежных СМИ, ученые из Института биологических исследований в Израиле могут уже в ближайшее время объявить о прорыве в разработке вакцины против нового вируса.
В свою очередь, в Китае, где также последние месяцы ведет напряженная работа по разработке препарата, число новых случаев COVID-19 резко сократилось.
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