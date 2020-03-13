Никто не застрахован: коронавирус косит звезд, политиков и спортсменов

Случаи инфицирования зафиксированы в английской футбольной Премьер-лиге, в штаб-квартире ООН и Голливуде.Сразу несколько известных личностей сообщили, что инфицированы коронавирусом. Среди них супруга главы правительства Канады — Софи Грегуар. Она уже получила лабораторное подтверждение и в настоящий момент находится в изоляции.Сам премьер-министра Канады Джастин Трюдо чувствует себя хорошо, у него нет никаких симптомов заболевания COVID-19. При этом исполнять обязанности премьера в течение предстоящих 14 дней он будет из карантина.Заразился и тренер лондонского «Арсенала» - Микель Артета.«Это действительно не может не разочаровывать. Я сдал тест, после того как почувствовал себя плохо», — пояснил Артета, и пообещал вернуться к работе, как только ему позволят врачи.Из-за своего тренера «Арсенал» отстранен от игр, как минимум, на 14 дней. В предстоящую субботу, 14 марта, команда собиралась сразиться с клубом из графства Восточный Сассекс «Брайтон энд Хоув Альбион», но теперь игра отменена.Первый заболевший появился и в 39-этажном здании ООН в Нью-Йорке. Это дипломат из Филиппин. Последний ее выход на работу был 9 марта, и хотя провела она штаб-квартире всего полчаса, все сотрудники постпредства Филиппин при ООН помещены в карантин, доступ к их секции перекрыт, а в здания на востоке Манхэттена, где проходит большинство заседаний Генеральной ассамблеи и Совета Безопасности ООН, перестали пускать посетителей.В Испании заразилась министр по вопросам равенства Ирен Монтеро, ее состояние оценивается, как удовлетворительное.Следом за ней на карантин пошли вице-премьер Пабло и муж Монтеро. Диагностические тесты предстоит пройти и всем членам правительства Педро Санчеса.Не обошел коронавирус и парламент Великобритании, где дотянулся до министра по вопросам безопасности пациентов, предупреждения самоубийств и психического здоровья 62-летней Надин Доррис. Чиновница стала первым депутатом, заболевшим в стране и, узнав о диагнозе, тут же по собственному почину отправилась в изоляцию.63-летний актер Том Хэнкс и его ровесница супруга Рита Уилсон тоже заразились коронавирусом. Звезда Голливуда сам написал об этом в своем Instagram, подробно рассказав, что первые симптомы они с супругой почувствовали в Австралии, когда готовились к съемкам в новом фильме База Лурмана.