В Европе осталась лишь одна страна без коронавируса
Зародившийся в Китае коронавирус уже давно вышел за пределы Поднебесной. Так, еще несколько дней назад в Европе было несколько государств, которых не затронул COVID-19, но теперь такая страна только одна.
Черногория осталась единственной страной Европы, где не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Об этом заявил эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич.
По его словам, сейчас под наблюдением врачей находятся 392 человека, они сдают необходимые анализы. До конца дня станет точно известно, есть ли в Черногории пациенты с коронавирусом или нет, передает агентство «Интерфакс».
Напомним, что в соседних с Черногорией балканских странах насчитывается от 5 до 19 зараженных COVID-19, а в находящейся в 200 километрах через Адриатическое море Италии – и вовсе свыше 12 тысяч инфицированных.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что известный голливудский актер Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом в Австралии и сейчас находятся в изоляции.
Оставить комментарий