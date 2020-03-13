Врачи рассказали, кому нельзя есть сливочное масло

Натуральное сливочное масло – продукт полезный и вкусный. Однако, есть категории людей, которым оно противопоказано.Сливочное масло богато витаминами А и D. Взрослому человеку достаточно от 20 до 30 граммов сливочного масла в день.Людям с камнями в желчном пузыре сливочное масло тоже не рекомендуют. Категорически не рекомендуют этот продукт при заболевании острым панкреатитом.Кроме того, этот молочный продукт врачи не советуют употреблять в большом количестве пожилым людям, которые любят щедро намазать его на свежую булочку и попить чаю. Часто сливочное масло кладут в чашку с кофе, якобы затем, чтобы усилить бодрящее действие напитка.Медики советуют в большинстве случаев заменить сливочное масло на оливковое, которое полезно для здоровья и употреблять в пищу рыбу жирных сортов.