Врачи рассказали, кому нельзя есть сливочное масло

сливочное масло

Натуральное сливочное масло – продукт полезный и вкусный. Однако, есть категории людей, которым оно противопоказано.

Сливочное масло богато витаминами А и D. Взрослому человеку достаточно от 20 до 30 граммов сливочного масла в день. Вместе с тем, оно содержит очень много холестерина, что категорически не подходит людям с избыточным весом, а также тем, кому поставлен диагноз атеросклероз. Людям с камнями в желчном пузыре сливочное масло тоже не рекомендуют. Категорически не рекомендуют этот продукт при заболевании острым панкреатитом.

Кроме того, этот молочный продукт врачи не советуют употреблять в большом количестве пожилым людям, которые любят щедро намазать его на свежую булочку и попить чаю. Часто сливочное масло кладут в чашку с кофе, якобы затем, чтобы усилить бодрящее действие напитка.

Медики советуют в большинстве случаев заменить сливочное масло на оливковое, которое полезно для здоровья и употреблять в пищу рыбу жирных сортов.
Теги : сливочное масло, холестерин, оливковое масло, жирные кислоты
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