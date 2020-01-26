Картофель, сливочное масло, попкорн: немецкий диетолог заявил о пользе многих «вредных» продуктов
Картофель, яйца, попкорн, сливочное масло, кофе - в действительности эти якобы вредные продукты, имеют массу позитивных свойств. Об их пользе рассказал доктор наук диетолог Михаэль Деспегхель.
Картофель. Доктор Деспегхель отмечает, что картофель часто исключают из рациона, так как считают его высокоуглеводным продуктом. Но на самом деле в 100 граммах отварного картофеля содержатся только 15 граммов углеводов (для сравнения: в булочке из пшеничной муки 65 граммов углеводов). Кроме того, в картофеле есть много полезных веществ: клетчатка, витамины группы В, витамин С, калий, белок и минералы.
Вывод: картофель без сильной обработки, например, жарки, полезный продукт, от которого не нужно отказываться.
Консервы. Немецкий диетолог выделяет фасоль – отличный, пусть даже консервированный продукт. Она содержат много белка и клетчатки, а также фолиевой кислоты, магния и калия.
Вывод: консервированная фасоль - полезный сытный продукт, который Михаэль Деспегхель к тому же рекомендует худеющим.
Попкорн. Диетолог замечает, что если при приготовлении попкорна не использовать сливочное или растительное масло и другие компоненты, он становится идеальной закуской, так как в нем содержится много клетчатки и антиоксидантов.
Вывод: попкорн полезен, если употреблять его в меру, не используя при этом масло и сахар.
Кофе. Михаэль Деспегхель говорит, что кофе имеет гораздо больше полезных свойств, чем вредных. Наиболее позитивный эффект от употребления кофе получают те люди, которые в день пьют три-четыре чашки этого напитка. У тех, кто пьет кофе, риск развития рака ниже, чем у тех, кто пьет его очень мало или не пьет вообще. Это относится к раку простаты, раку печени и к лейкемии. Также частое потребление кофе снижает риск развития Паркинсона, Альцгеймера и депрессии, констатировал эксперт.
Вывод: при достаточно умеренном употреблении кофе позитивно влияет на организм.
Яйца. Многие не едят яйца из-за того, что в них содержится холестерин. Доктор Деспегхель заявил: питание примерно на 25% влияет на уровень холестерина, в большей степени на него влияет генетика. Людям, которые физически активны и не имеют генетической предрасположенности к проблемам, связанным с уровнем холестерина, бояться яиц совершенно не нужно. В яйцах содержатся полезные жиры, белок и почти все витамины, поэтому нет смысла исключать их из рациона, резюмировал специалист.
Вывод: ежедневное употребление одного яйца позитивно влияет на здоровье.
Сливочное масло. В масле содержится кальций, витамины К2, А, Д и Е, а также йод и селен, напомнил доктор Михаэль Деспегхель:
Вывод: сливочное масло нужно употреблять в умеренном количестве, тогда оно будет полезно для организма.
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