У гражданина Украины обнаружили коронавирус
Очередной случай заражения коронавирусом. Речь идет о гражданине Украины. Он является членом экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который уже несколько дней находится на карантине у берегов Японии.
Как сообщает в воскресенье, 9 февраля, агентство Associated Press, среди 3,7 тысяч пассажиров и членов экипажа коронавирусом заразились 70 человек. Среди новых случаев – пассажир, пожилой житель США, а также пять членов экипажа корабля – четверо граждан Филиппин и один гражданин Украины. Другие детали пока не сообщаются.
Помимо лайнера Diamond Princess, карантин также введен на круизном судне World Dream. Его пассажиров готовы отпустить уже 11 февраля, если все тесты на коронавирус покажут отрицательный результат.
Ранее наш портал «Медикфорум» сообщил о необычном случае, произошедшем в Китае. Так, 56-летний мужчина «умудрился» подхватить коронавирус всего за 15 секунд, пока он стоял в очереди рядом с заболевшей женщиной.
Напомним, что число жертв нового вируса превысило 800 человек.
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