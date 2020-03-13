Российские врачи рассказали, чем опасны долгие перелеты

«Естественные физиологические изгибы позвоночника, напоминающие букву S, выступают в роли отличной амортизационной системы. Однако, когда мы садимся, S превращается в C. То есть поддерживающий мышечный корсет расслабляется, а тяжесть тела ложится на позвоночный столб», - заявила эксперт.

Так, длительные авиаперелеты могут нанести вред опорно-двигательному аппарату и даже вызвать внезапную смерть. Об этом заявила директор Лиги содействия развития подиатрии Ольга Чижевская.По ее словам, долгое нахождение в сидячем положении негативно влияет на смену.В результате могут развиться грыжи межпозвоночных дисков в шейном или поясничном отделах. У человека могут появиться проблемы с давлением, головные боли и боли в сердце и даже недержание мочи и стула. Кроме того, длительное сидение вызывает отеки, пишет «Лента.ру»,Специалисты посоветовали тем, кто часто преодолевает длительные расстояния на самолетах, почаще прогуливаться по салону и делать легкие физические упражнения во время путешествий.Ранее портал «Медикфорум» писал , что в российских поездах дальнего следования могут ограничить продажу алкоголя.