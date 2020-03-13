Медики объяснили, чем опасна перемена погоды
Врачи объяснили, что на изменчивость погоды реагируют в основном люди, страдающие от каких-либо хронических заболеваний. Среди них бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с дыхательными путями.
Как объяснили кардиологи, понижение атмосферного давления сказывается, главным образом, на состоянии гипотоников. У хронических больных это может сопровождаться мигренями, одышкой, ощущением, что человек задыхается.
Люди, страдающие от аллергии, тоже остро реагируют на скачки температур. В такие моменты у них снижается уровень лейкоцитов, что приводит к обострению аллергических реакций. Кроме того, у них могут обостриться инфекционные или простудные осложнения.
Астматики неважно себя чувствуют при влажной погоде.
Помимо температурных скачков на организм отрицательно влияют и магнитные бури. В такие моменты у людей нарушается сон, возникает хроническая усталость, неврозы.
Помочь справиться с этими состояниями может массаж, прогулки и регулярное питание.
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