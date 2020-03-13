Медики объяснили, чем опасна перемена погоды

Как объяснили кардиологи, понижение атмосферного давления сказывается, главным образом, на состоянии гипотоников. У хронических больных это может сопровождаться мигренями, одышкой, ощущением, что человек задыхается.Люди, страдающие от аллергии, тоже остро реагируют на скачки температур. В такие моменты у них снижается уровень лейкоцитов, что приводит к обострению аллергических реакций. Кроме того, у них могут обостриться инфекционные или простудные осложнения.Астматики неважно себя чувствуют при влажной погоде.Помимо температурных скачков на организм отрицательно влияют и магнитные бури. В такие моменты у людей нарушается сон, возникает хроническая усталость, неврозы.Помочь справиться с этими состояниями может массаж, прогулки и регулярное питание.