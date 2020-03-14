Это рак? 10 симптомов, указывающих на появление опухоли
На появление рака могут указывать разные симптомы. От того, насколько рано они замечаются, зависит успех терапии и вероятность ремиссии.
Как сообщает MedikForum.ru, проявление этих 10 симптомов должны заставить как можно скорее обратиться к врачу, поскольку они могут указывать на появление злокачественной опухоли.
Проблемы с полостью рта. К ним относятся незаживающие мелкие язвы, белые, красные пятна на деснах, языке, болезненность десен, отек или онемение челюсти.
Вздутие живота. Симптомом, указывающим на появление опухоли оно может быть, если сопровождается регулярным запором, потерей аппетита, непривычно быстрым насыщением.
Кашель. Он может быть сигналом не только рака легких, но и других (например, рака молочной железы, лейкемии, рака горла). Обязательно обследуйтесь, если кашель не проходит в течение трех недель (особенно, при отсутствии классических симптомов ОРВИ).
Боли в животе, тошнота. Могут быть симптомом, указывающим на лейкемию или появление опухоли в пищеводе, печени, поджелудочной железе, толстой кишке. Чем дольше вы испытываете эти неприятные состояния вне связи с объективными факторами, тем выше вероятность рака.
Состояние простуды, лихорадка. Когда они часто внезапно возникают у человека, который чувствует себя в целом нормально, нужно обязательно обследоваться. Например, так может «говорить» о себе рак крови.
Ощущение кома в горле. Оно также проявляется как симптом при различных типах рака, в частности, горла, желудка, легких, щитовидной железы.
Синяки на руках. Могут быть сигналом начинающейся лейкемии.
Потеря веса. Любое неспециальное, не ассоциированное с изменением образа жизни похудение – знак сбоя в организме, в том числе возможного развития опухоли в разных органах и тканях.
Усталость. Мы все периодически утомляемся, но рак провоцирует особую усталость: она может ощущаться как внезапное явление или гораздо более сильное, возникающее даже при простых действиях, либо становится хронической.
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