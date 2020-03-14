В Ростове-на-Дону работников общепита и торговли оденут в маски

Пожаловаться на нарушения можно по телефону горячей линии.В донской столице принято решение усилить меры по профилактике коронавируса. В частности, все предприятия торговли и общепита получили рекомендации по предотвращению распространения заразы среди населения.В качестве одной из мер всем владельцам и руководителям предприятий массового посещения обращать пристальное внимание на состояние своих сотрудников. Запрещено допускать к работе лиц с кашлем, насморком, температурой и другими симптомами, свидетельствующими о проблемах со здоровьем.Кроме того, при общении с посетителями официанты обязательно должны носить защитные медицинские маски, которые необходимо менять каждые три часа. К этому прилагается требование регулярно обрабатывать руки антисептическими средствами. Маски должны быть и на работниках торговли.В рекомендациях подробно расписана и процедура мытья посуды, столовых приборов. Внимание уделено дезинфекции и проветриванию помещений в залах общепита.Нельзя сказать, что эти меры были восприняты с восторгом, но они вынужденные и потому с ними придется мириться. Посетители могут контролировать, как исполняются профилактические меры и жаловаться по круглосуточному телефону горячей линии, если замечают нарушения, представляющие опасность для здоровья.- Мы предлагаем всем собственникам и руководителям предприятий соблюдать предложенные правила, даже если это будет сопряжено с временными убытками - жизни людей дороже, - пояснил начальник управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Константин Тихонов.В настоящий момент в регионе не выявлено ни одного человека с подтвердившимся диагнозом коронавируса. Однако, областной Минздрав готов встретить опасную инфекцию во всеоружии, если ей удастся преодолеть выставленные на ее пути санитарные кордоны. Одна из городских больниц может быть в короткие сроки перепрофилирована в госпиталь под массовый прием больных COVID-19.