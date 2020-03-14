В Великобритании полиция будет задерживать кашляющих людей

За минувшие сутки число жертв в королевстве увеличилось почти вдвое.Количество скончавшихся от коронавируса в Великобритании за последние сутки увеличилось с 11 человек до 21, сообщает Минздрав Британии.- С сожалением подтверждаю, что 10 пациентов в Англии, у которых был диагностирован COVID-19, скончались. Все они находились в группе риска, - сказал главный санитарный врач Англии Крис Уитти.Таким образом, общее количество погибших от коронавируса в Великобритании за 24 часа увеличилось почти вдвое.Санитарный врач призвал граждан соблюдать рекомендации медиков в связи с распространением COVID-19 и с пониманием относиться к мерам безопасности, предпринимаемым властью.Сотрудники британской полиции получат право задерживать людей, которые заражены коронавирусом. В связи с этим стражи правопорядка могут настоятельно порекомендовать гражданину обратиться в больницу и сдать анализ на коронавирус, если он начал кашлять на улице и этим привлек к себе внимание.У властей также будут полномочия остановить "любую машину, поезд, судно или самолет", закрывать порты в случае "недостаточных ресурсов" поддержания безопасности на границе.Кстати, британский парламент с понедельника сократит доступ посетителей в комплекс парламентских зданий и введет ограничения на зарубежные поездки членов обеих палат и сотрудников аппарата из-за коронавируса, говорится в совместном заявлении спикеров палаты общин и палаты лордов.- Эти меры были разработаны после консультаций с Управлением здравоохранения Англии, они соответствуют политике правительства, - говорится в заявлении.