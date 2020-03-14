7 работающих советов для плоского живота

Плоский живот

Лето уже не за горами - пора задуматься и красивой фигуре. О плоском животе мечтает каждая девушка. Как этого добиться, читайте в материале MedikForum.ru.

Совет 1: белок на полдник


Плоский живот

Важно устраивать перекус с 15 до 16. Он должен быть белковым. Протеин, яйцо, кусочек курицы - продукты, которые позволят не переедать, построить плоский живот и обрести рельеф.

Совет 2: меньше сахара


В идеале вообще никакого сахара в рационе. Это поможет сохранять высокий уровень глюкагона, помогающие го организму расщеплять жир, преобразуя его в энергию. Хотите плоский живот - пересмотрите рацион, исключив сахар до минимальных значений.

Плоский живот

Совет 3: следите за осанкой


Живот начинает вываливаться, когда человек сутулится. Главным упражнением по избавлению от пузика становится умение держать спину ровно. Плечи равправить, подбородок приподнять, пупок словно притянуть к позвоночнику — и вперёд!

Совет 4: тщательно жевать еду


Необходимо избавиться от трудностей с пищеварением. Работу желудочно-кишечника возможно наладить с помощью тщательного пережевывания пищи. Таким образом продукты станут лучше усваиваться, не будет вздутия живота.

Плоский живот

Совет 5: вакуум


Данное упражнение позволяет мышцам живота быть в тонусе, не провисать. Вакуум необходимо выполнять натощак после пробуждения. Воздух резко выдыхается ртом, по максимуму втягивается живот, словно приклеивается к спине. Держать такое положение 10-15 секунд, затем делать глубокий вдох. Несколько повторов регулярно позволяет добиться плоского живота.

Совет 6: выбирайте правильный спорт


Без спорта о плоском животе можно практически забыть. Лучше всего заниматься боксом, с помощью которого отлично прокачиваются мышцы всего тела. 15-минутная тренировка в день - идеальный вариант для мечтающих о красивом теле.

Плоский живот

Не менее полезен пилатес. Одно эффективное упражнение раз в день поможет добиться плоского живота. Встаньте прямо, разведите плечи в стороны, поставьте пятки вместе. Руки нужно поднять вверх, ладони прижать друг к другу. Выдохнув, опустите руки вниз, прижмите к телу, оторвите пятки от пола и встаньте на носочки. Живот должен быть прижат к спине, макушкой надо тянуться вверх. Удерживайтесь в подобном положении несколько секунд, вернитесь в исходное положение. Регулярное повторение упражнения ежедневно сделает живот плоским.

Совет 7: пробиотики


Продукты с пробиотиками необычайно полезны для каждого человека. Нормализация пищеварения — основная их функция. От недостатка полезных бактерий пища будет бродить в кишечнике, что спровоцирует вздутие. Плоский живот можно сделать при помощи квашеной капусты, ряженки, натуральных йогуртов. При необходимости после консультации со специалистом стоит принимать добавки отдельно от продуктов.
Теги : плоский живот, пресс, красота, зож, здоровье, спорт
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Дети меньше болеют коронавирусом, но распространяют его


По мнению Минздрава, нижегородцы активнее остальных россиян сдают кровь, чтобы стать потенциальными донорами костного мозга