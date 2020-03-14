7 работающих советов для плоского живота

Лето уже не за горами - пора задуматься и красивой фигуре. О плоском животе мечтает каждая девушка. Как этого добиться, читайте в материале MedikForum.ru.





Совет 1: белок на полдник





Важно устраивать перекус с 15 до 16. Он должен быть белковым. Протеин, яйцо, кусочек курицы - продукты, которые позволят не переедать, построить плоский живот и обрести рельеф.





Совет 2: меньше сахара





В идеале вообще никакого сахара в рационе. Это поможет сохранять высокий уровень глюкагона, помогающие го организму расщеплять жир, преобразуя его в энергию. Хотите плоский живот - пересмотрите рацион, исключив сахар до минимальных значений.





Совет 3: следите за осанкой





Живот начинает вываливаться, когда человек сутулится. Главным упражнением по избавлению от пузика становится умение держать спину ровно. Плечи равправить, подбородок приподнять, пупок словно притянуть к позвоночнику — и вперёд!





Совет 4: тщательно жевать еду





Необходимо избавиться от трудностей с пищеварением. Работу желудочно-кишечника возможно наладить с помощью тщательного пережевывания пищи. Таким образом продукты станут лучше усваиваться, не будет вздутия живота.





Совет 5: вакуум





Данное упражнение позволяет мышцам живота быть в тонусе, не провисать. Вакуум необходимо выполнять натощак после пробуждения. Воздух резко выдыхается ртом, по максимуму втягивается живот, словно приклеивается к спине. Держать такое положение 10-15 секунд, затем делать глубокий вдох. Несколько повторов регулярно позволяет добиться плоского живота.





Совет 6: выбирайте правильный спорт





Без спорта о плоском животе можно практически забыть. Лучше всего заниматься боксом, с помощью которого отлично прокачиваются мышцы всего тела. 15-минутная тренировка в день - идеальный вариант для мечтающих о красивом теле.





Не менее полезен пилатес. Одно эффективное упражнение раз в день поможет добиться плоского живота. Встаньте прямо, разведите плечи в стороны, поставьте пятки вместе. Руки нужно поднять вверх, ладони прижать друг к другу. Выдохнув, опустите руки вниз, прижмите к телу, оторвите пятки от пола и встаньте на носочки. Живот должен быть прижат к спине, макушкой надо тянуться вверх. Удерживайтесь в подобном положении несколько секунд, вернитесь в исходное положение. Регулярное повторение упражнения ежедневно сделает живот плоским.





Совет 7: пробиотики





Продукты с пробиотиками необычайно полезны для каждого человека. Нормализация пищеварения — основная их функция. От недостатка полезных бактерий пища будет бродить в кишечнике, что спровоцирует вздутие. Плоский живот можно сделать при помощи квашеной капусты, ряженки, натуральных йогуртов. При необходимости после консультации со специалистом стоит принимать добавки отдельно от продуктов.