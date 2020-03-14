Нижегородский госветнадзор за 2019 год изъял из оборота более 160 тонн опасной продукции
Как заявил на коллегии комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области его председатель Михаил Курюмов, специалист ведомства за 2019 год изъяли из оборота более 160 тонн опасной продукции, подводя итоги деятельности ветеринарной службы региона и ставя задачи на 2020-й год.
– Одним из основных направлений работы ведомства остается обеспечение эпизоотического благополучия и продовольственной безопасности в регионе. Так, государственные ветеринарные инспекторы в ходе проверок изъяли из оборота более 160 тонн опасной в продовольственном отношении продукции, которая благодаря работе специалистов лабораторий не попала на прилавки нижегородских магазинов,
– заявил Михаил Курюмов.
Он отметил, что на развитие ветеринарной лабораторной деятельности из регионального бюджета за три года намерены выделить почти 400 млн рублей. В том числе в 2019 году – 182,9 млн рублей, в 2020 году расходы составят 115,5 млн рублей, в 2021-м ведомство сможет потратить 94,4 млн рублей.
На выделенные региональным бюджетом средства, в прошлом году в нижегородском регионе открыли девять крупных зональных лабораторий, которые оснащенных необходимым оборудованием и в силу этого отвечают федеральным стандартам.
– Кроме того, часть средств была определена на покупку дополнительного помещения для облветлаборатории, на базе которой в Нижнем Новгороде появится первый в России ветеринарный токсикологический центр. В его работе будет использоваться высокотехнологичное оборудование, что позволит проводить современные и максимально точные ветеринарные исследования. К тому же, специалисты центра смогут тщательнее проводить скрининг пищевой продукции на наличие остатков лекарственных веществ,
– рассказал Михаил Курюмов.
В работе коллегии приняли участие первый заместитель губернатора региона Евгений Люлин, представители надзорных органов, Россельхознадзора, регионального минсельхоза, нижегородской природоохранной прокуратуры, Нижегородской сельхозакадемии и руководители государственных ветеринарных учреждений.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что первый в стране нижегородский ветеринарный токсикологический центр помимо помощи животным будет проверять продукты на чистоту.
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