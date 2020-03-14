Нижегородский госветнадзор за 2019 год изъял из оборота более 160 тонн опасной продукции

– Одним из основных направлений работы ведомства остается обеспечение эпизоотического благополучия и продовольственной безопасности в регионе. Так, государственные ветеринарные инспекторы в ходе проверок изъяли из оборота более 160 тонн опасной в продовольственном отношении продукции, которая благодаря работе специалистов лабораторий не попала на прилавки нижегородских магазинов,

– Кроме того, часть средств была определена на покупку дополнительного помещения для облветлаборатории, на базе которой в Нижнем Новгороде появится первый в России ветеринарный токсикологический центр. В его работе будет использоваться высокотехнологичное оборудование, что позволит проводить современные и максимально точные ветеринарные исследования. К тому же, специалисты центра смогут тщательнее проводить скрининг пищевой продукции на наличие остатков лекарственных веществ,