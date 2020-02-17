Первый в стране нижегородский ветеринарный токсикологический центр помимо помощи животным будет проверять продукты на чистоту

– Это первый в России региональный центр, который будет оснащен самым современным оборудованием – на сегодня аналогичный комплекс используется в работе столичного научно-исследовательского института имени Склифосовского. Это позволит проводить максимально точные исследования,

– И у ветеринарных врачей, и у владельцев животных существует проблема с определением источника отравления животного, что не позволяет вовремя и качественно оказать помощь. На сегодняшний день специалисты лаборатории могут определять лишь узкий спектр ядовитых веществ из-за отсутствия современного высокотехнологичного оборудования и актуальных методик по исследованиям,