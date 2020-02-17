Первый в стране нижегородский ветеринарный токсикологический центр помимо помощи животным будет проверять продукты на чистоту
В нижегородском региональном комитете государственного ветеринарного надзора сообщили о том, что в Нижнем Новгороде открывают первый в России ветеринарный токсикологический центр. Созданный на базе Областной ветеринарной лаборатории, центр будет готов оказать высокотехнологичную помощь животным при отравлении.
У центра есть и другая функция: его оборудование позволяет исследовать пищевые продукты на наличие в них токсичных либо лекарственных веществ. Подобный контроль позволить местным аграрным предприятиям добиваться большей экологической чистоты выпускаемой продукции.
– Это первый в России региональный центр, который будет оснащен самым современным оборудованием – на сегодня аналогичный комплекс используется в работе столичного научно-исследовательского института имени Склифосовского. Это позволит проводить максимально точные исследования,
– заявил нижегородский губернатор Глеб Никитин.
На развитие лабораторной диагностической службы в Нижегородской области в целом региональный бюджет выделяет порядка 400 млн рублей, часть из которых направлена на создание токсикологического центра и закупку для него оборудования. Одновременно на территории региона будут открыты и девять крупных зональных лабораторий.
– И у ветеринарных врачей, и у владельцев животных существует проблема с определением источника отравления животного, что не позволяет вовремя и качественно оказать помощь. На сегодняшний день специалисты лаборатории могут определять лишь узкий спектр ядовитых веществ из-за отсутствия современного высокотехнологичного оборудования и актуальных методик по исследованиям,
– рассказал главный государственный инспектор нижегородского региона Михаил Курюмов.
Готовить нижегородских специалистов работать с оборудованием будут сотрудники института НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в Нижегородской области проводят бесплатную вакцинацию домашних животных против бешенства.
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