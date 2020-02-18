В кукурузе ставропольского производителя обнаружили опасное вещество

Согласно п. 5. ст. 15 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», в отношении подкарантинной продукции, заражённой, засорённой карантинными объектами, применяются карантинные фитосанитарные меры. Например, карантинное фитосанитарное обеззараживание, переработка подкарантинной продукции способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности, в том числе посредством производства из неё продукции, не относящейся к подкарантинной продукции, уничтожение подкарантинной продукции.

В феврале представители одной из ставропольских компаний подали заявление в Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике на выдачу карантинного сертификата на подкарантинную продукцию - партию продовольственной кукурузы. Общий вес которой 20 тонн, после проверки продукт должен был быть отгружен грузополучателю.Для проверки образцы партии кукурузы были направлены в ФГБУ «Ставропольскую межобластную ветеринарную лабораторию». Исследование показало наличие семян амброзии полыннолистной. Данное растение является карантинным объектом на территории Ставропольского края.Было проверено, что организация, которая выступала грузополучателем кукурузы, не внесена в перечень организаций, имеющих технологию переработки подкарантинной продукции, поэтому обратившейся компании отказали в выдаче карантинного сертификата.Исследования Ставропольской межобластной ветеринарной лаборатории охватывают почти все сферы деятельности агропромышленного комплекса региона.Специалисты лаборатории в своём арсенале имеют свыше 1000 методик и применяют их для исследования в области ветеринарии, семеноводства и селекционных достижений, карантина и защиты растений, агрохимии, плодородия и техногенного загрязнения почв, подтверждения качества и безопасности зерна, комбикормов и компонентов для их производства, водных биологических ресурсов и среды их обитания, прокомментировали в пресс-службе краевого ведомства.Ранее МедикФорум сообщал, что на Ставрополье люди начали массово скупать противовирусные препараты.