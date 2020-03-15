Нижегородский ветнадзор начал раскладывать вакцину от бешенства по лисьим норам
С первого дня весны 2020 года в Нижегородской области начался первый этап ежегодной вакцинации, которую проводят среди диких плотоядных животных, прежде всего – лис. Именно сейчас идет период наиболее активного гона лис и специалист госветнадзора приступили к раскладке вакцин против бешенства в местах обитания этих животных, предпочитая оставлять для них лекарство в непосредственной близи от лисьих нор.
Местоположение последних ветеринарам помогают определить лесники и охотпользователи.
Всего на первом этапе ежегодной вакцинации разложат 74 тысячи доз вакцины, сделав это на территории 144 охотхозяйств в 49 районах нижегородского региона. А за год в охотничьих хозяйствах области планируют разложить более 180 тысяч доз вакцины.
Областной госветнадзор констатирует, что профилактические мероприятия подобного рода не дают болезни распространиться и предупреждают эпидемии бешенства. В том числе – и предупреждают возникновение случаев заболевания бешенством у человека.
В то же время специалисты напоминают, что бешенство – это острое инфекционное заболевание, которым могут страдать не только животные, но и человек. При его протекании оказывается поражена центральная нервная система. Такое поражение возникает после укуса зараженного животного, Заканчивается заболевание чаще всего смертельным исходом.
Источником вируса бешенства для человека являются животные, как дикие, так и домашние.. В природной среде наибольшую опасность для людей представляют больные бешенством барсуки, волки, грызуны, еноты, летучие мыши, лисицы, скунсы, шакалы. Среди домашних животных наиболее вероятными переносчиками вируса становятся кошки, лошади, свиньи, собаки, мелкий и крупный рогатый скот.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал в конце прошлого года нижегородцы завершили раскладывать лекарство против бешенства по лисьим норам.
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