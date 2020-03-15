Роспотребнадзор: коронавирус распространяется через купюры
Коронавирус по-прежнему остается самой актуальной темой последних недель. Так, в Роспотребнадзоре предупредили, что одним из каналов передачи COVID-19 являются денежные купюры.
Так, эксперты рекомендуют соблюдать все меры осторожности после использования банкнот, в частности, тщательно мыть руки, а также не трогать лицо. В Роспотребнадзоре ссылаются на информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой COVID-19 может быть активен на бумаге еще три-четыре дня.
Впрочем, ситуация с оплатой пластиковыми картами отнюдь не лучше. Так, на пластике вирус способен «прожить» до девяти дней. Также есть вероятность заразиться при наборе пин-кода, передает агентство РИА Новости.
Самыми безопасными в данной ситуации являются бесконтактные способы оплаты, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее власти Франции заявили, что коронавирус отступит после заражения 50-70% населения – лишь тогда у людей выработается иммунитет.
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