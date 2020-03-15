Власти Франции: коронавирус отступит после заражения 50-70% населения

«В конце концов, в общей сложности, 50-70% населения заразится, и именно это положит конец данной угрозе, поскольку у большинства людей выработается иммунитет. В итоге вирус исчезает», - отметил Бланке.

Министр призвал французов спокойно отнестись к росту числа заболевших. По его мнению, в общей сложности число инфицированных может достичь 50-70% от общего количества. Однако после этого COVID-19 начнет отступать – у людей выработается иммунитет, передает агентство «Интерфакс».Напомним, что сейчас общее число инфицированных коронавирусом во Франции насчитывает 4,5 тысяч человек. 91 пациент скончался, а 12 выздоровели.Ранее наш портал «Медикфорум» писал , каким лекарством лучше всего сбивать температуру при коронавирусе.