Как мыть руки в сезон коронавируса, не допуская сухости? Поясняет дерматолог из Германии

«Мытье рук в сезон коронавируса необходимо, но постоянно применять обеззараживающие продукты не стоит. Использовать антисептики имеет смысл лишь в исключительных случаях, например, после контакта с больным или когда нет возможности помыть руки», - поделился мнением научный специалист из Германии.

«Если вы вынуждены часто прибегать к дезинфицирующим средствам, придерживайтесь «правила пяти»: один раз – продезинфицировать руки, пять раз – нанести крем», - пояснил эксперт в публикации издания «Штерн».