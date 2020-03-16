Как проверить себя на коронавирус в домашних условиях

Медики уже дали рекомендации по обнаружению первых признаков COVID-19 в домашних условиях, которым может последовать каждый, кто подозревает у себя наличие опасного недуга.Первый и самый явный симптом коронавируса - затруднение дыхание. Это говорит о том, что инфекция уже начала поражать легкие. Второй признак - приступы сухого кашля. Третий симптом - повышенная температура.Также заболевание могут сопровождать "классические" для простуды симптомы. Например, головная боль, боль в горле, насморк, озноб и другие.Чтобы проверить наличие у себя проблем с легкими нужно каждое утро делать глубокий вдох и после него задерживать дыхание на 10 секунд. Если при выдохе отсутствует дискомфорт, заложенность или стеснение, то это говорит о том, что ваши легкие в порядке.