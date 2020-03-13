Коронавирус. Эксперты предупреждают, что у многих симптомы не проявляются

«Человек, у которого нет симптомов, может избавиться от вируса и заразить других. Как часто происходит бессимптомная передача, неясно», - заявили гарвардские эксперты.

Как сообщает MedikForum.ru, предупреждающими симптомами коронавируса являются кашель, высокая температура, одышка. Но по словам эксперта, старшего медицинского советника китайского правительства Чжун Наньшаня, многие завозные случаи в Китае связаны с пациентами без симптомов.Специалисты Havard Health Publishing, входящей в состав Гарвардской медицинской школы, также констатируют, что некоторые люди с коронавирусом не имеют явных симптомов, и это может быть проблематично.Они напомнили: в январе посетившая Германию жительница Китая заразила нескольких коллег, прежде чем поняла, что она больна. Последующее обследование показало, что у женщины были «смутные симптомы», но не наблюдалось никаких симптомов, связанных с вирусом.В феврале Германия эвакуировала 126 человек из китайского Уханя, и два человека, у которых не было симптомов, дали положительный результат.Сегодняшний анализ ситуации показывает: симптомы нового коронавируса COVID-19 обычно появляются в среднем через 5 дней, но инкубационный период может достигать 14 дней. Проявляться инфекция, помимо вышеназванных кашля, высокой температуры, одышки, может заявлять о себе такими симптомами, как заложенность носа, насморк, боль в горле, диарея, боли в теле.Одновременно с этим эксперты зарубежных служб здравоохранения подчеркивают: поскольку это совершенно новая болезнь, никто пока не знает точно, как именно коронавирус ведет себя при заражении.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что человек с коронавирусом COVID-19 может быть заразен для окружающих более 5 недель.