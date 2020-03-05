Сколько дней могут не проявляться симптомы коронавируса

"Первые симптомы, как правило, начинают проявляться на пятый день после заражения. У людей поднимается температура, возникает сухой кашель, могут быть боли в груди. Это главные симптомы, которые должны вас насторожить", - утверждают врачи из Поднебесной.

"Медикаментозной профилактики коронавируса не существует. Антибиотики не работают против вирусов, они работают только против бактериальных инфекций. Коронавирус вызван вирусом, поэтому антибиотики тут не помогут. Антибиотики не должны использоваться в качестве средства профилактики или лечения коронавируса", - обращают внимание специалисты ВОЗ.

Медики до сих пор не могут подсчитать даже примерное количество случаев, когда люди переболели коронавирусом сами того не подозревая. Но достоверно известно, что бессимптомное протекание недуга возможно. Например, 392 зараженных из 705 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess не испытывали никаких симптомов болезни.