Диетолог рассказал, какую диету необходимо соблюдать на карантине
Домашний карантин может стать серьезной угрозой фигуре. Постоянная доступность к продуктам питания повышает вероятность набора лишних килограммов. Поэтому необходимо ввести определенные правила, чтобы не нагружать свой организм ненужными калориями. Об этом сообщил диетолог Иван Алименко.
По его словам, при нахождении на карантине дома нельзя закупаться продуктами впрок. Необходимо чаще ходить в магазин за покупками. Покупать пищу следует небольшими порциями на несколько приемов.
"Люди, которые хранят дома "продукты-провокации", в среднем весят на 9 кг больше, чем люди, которые их не хранят. Любимые продукты лучше хранить в небольших объемах, чтобы в случае чего можно было съесть все за один раз и не сильно расстраиваться", - объясняет Алименко.
"В среднем нужно укладываться в 2000 калорий в сутки, если вы остаетесь дома. Подсчет, цифры, запись — это взрослое поведение, а подворовывание, "контрабанда" и компульсивное переедание — детское поведение", - утверждает диетолог.
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