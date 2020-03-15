Я остаюсь дома: Европа закрыла себя на карантин
Во многих странах введен режим чрезвычайных ситуаций.
Последние дни Италия живет под девизом «Я остаюсь дома», именно ее произнес премьер-министр страны, обобщив профилактические меры, которые должны сдержать распространения коронавируса.
Карантинные меры, принятые ранее для северных территорий, распространены на всю Италию. Жителям запрещено выходить из дома, не имея для этого достаточных оснований. Можно сходить в магазин за продуктами, в больницу или в аптеку. Можно пойти на работу, если учреждение не закрыто, но запрещено просто гулять по улицам, в парках, ходить в гости и приглашать гостей к себе.
Прежде, чем выйти из дома необходимо заполнить документ, в котором следует указать имя, паспортные данные и причину выхода из дома. Бланк документа был распространен Министерством внутренних дел.
Закрыты школы, другие учебные заведения, театры, музеи, спортзалы, не работают предприятия общественного питания, в страну перестали пускать туристов.
Запрещено перемещаться из одного населенного пункта в другой. Хотя дороги и не закрыты, на постах обязательно остановят и спросят, куда и зачем вы собрались. Всякое нарушение карается весьма ощутимым штрафом.
Только за минувшие сутки МВД выявило 2 162 нарушителей среди физических лиц и на 113 предприятиях, которым теперь грозят весьма суровые штрафные санкции. Правда пока штрафы можно не платить, действует двухнедельная отсрочка.
Такая же ситуация и в Испании. Полиция патрулирует улицы и имеет право задержать всякого, кто оказался в неразрешенной зоне. Посетителям супермаркетов предписывается делать покупки в быстром темпе, сохраняя дистанцию с другими покупателями не менее метра.
Общественный транспорт сокращен вполовину, при этом загрузка салона допускается не более, чем на треть.
Всеобщей паники в странах не наблюдается, хотя, коронавирус жестко разделил общество. Кто-то бросился скупать продукты и туалетную бумагу, кто-то строит теорию заговора. При этом во многих городах появились объявления, в которых молодежь предлагает пожилым людям помочь с покупкой самого необходимого, чтобы не подвергать себя опасности.
МедикФорум сообщал ранее, специалисты пришли к выводу, что нахождение в карантине отрицательно сказывается на психическом состоянии людей. Человек, находящийся в карантине, подвержен посттравматическим стрессовым расстройствам, он плохо контролирует гнев, ощущает состояние растерянности.
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