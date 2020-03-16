Стало известно, какое вино может помочь сбросить лишние килограммы

Сухое вино для похудения

В борьбе с лишними килограммами может помочь сухое вино. Однако употреблять его необходимо в разумных пределах. Крепкий алкоголь только усугубит набор веса. Об этом рассказала пресс-служба Роскачества.

"Худеющим лучше отдавать предпочтение сухим винам — в них нет сахара. При диете точно не стоит употреблять крепкие алкогольные напитки, такие как виски, коньяк, ром, поскольку они очень калорийны", - сказано в сообщении ведомства.

Специалисты Роскачества напоминают, что алкогольными напитками нельзя злоупотреблять. Ежедневная норма вина - не более двух бокалов. Также ведомство предупредило о негативных последствиях приема спиртного перед физическими нагрузками. 
Теги : алкоголь, вино, диета, похудение
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