Стало известно, какое вино может помочь сбросить лишние килограммы

"Худеющим лучше отдавать предпочтение сухим винам — в них нет сахара. При диете точно не стоит употреблять крепкие алкогольные напитки, такие как виски, коньяк, ром, поскольку они очень калорийны", - сказано в сообщении ведомства.

Специалисты Роскачества напоминают, что алкогольными напитками нельзя злоупотреблять. Ежедневная норма вина - не более двух бокалов. Также ведомство предупредило о негативных последствиях приема спиртного перед физическими нагрузками.