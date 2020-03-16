Жители Крыма просят защитить их от коронавируса с Украины
Власти полуострова хотят закрыть автомобильное сообщение с соседним государством.
Глава Крыма Сергей Аксенов обратился в правительство России с инициативой закрыть автомобильные пункты пропуска с Украиной. Он отмечает, что поток транспорта через границу очень большой и, даже с учетом усиления санитарного контроля в пунктах пропуска, это может представлять угрозу для граждан полуострова в связи с пандемией коронавируса.
Аксенов считает, что вероятность занесения COVID-19 именно с территории сопредельного государства очень высока. Там в свое время была ликвидирована Государственная санитарно-эпидемиологическая служба, и в стране сейчас отсутствует орган, который мог бы оперативно реагировать на угрозы здоровью населения.
Кстати, только после угрозы коронавируса на Украине вообще восстановили в должности главного санитарного врача. При этом в стране нет достаточного количества тест-систем, которые могли бы своевременно выявлять носителей коронавируса.
Учитывая тот факт, что до недавнего времени украинцы, пользуясь безвизовым режимом, активно посещали европейские страны, объявленные сейчас зоной повышенного риска, опасения главы Крыма понятны. Границы для иностранцев Украина закрыла только на прошлой неделе, когда коронавирус вовсю бушевал в большинстве стран Европы. Можно предположить, что его успели завезти на территорию государства.
Более того, Аксенов считает, что украинцы вполне могут ехать в Крым, чтобы спастись от угрозы, от которой оказались беззащитны в своей стране.
- В связи с тем, что на Украине медицинская помощь в полном объеме не оказывается, украинцы стремятся в целях безопасности уехать на территорию нашей республики. Поэтому наша инициатива поддержана Федеральной службой безопасности, - резюмировал глава полуострова.
МедикФорум уже сообщал, что на Украине в Житомирской области зафиксирована первая жертва коронавируса. Женщина 1 марта вернулась из Польши.
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