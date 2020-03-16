Сербия и Черногория вслед за другими странами закрыли границы из-за коронавируса
Власти Сербии и Черногории приняли решение закрыть границы из-за опасности распространения коронавируса. Если вы планировали в ближайшее время их посетить, то об этом можно забыть.
Еще недавно Черногорию называли последней страной в Европе без COVID-19. По официальным данным, ничего не изменилось, но власти приморской страны решили перестраховаться и закрыли границы. Так же поступили и в соседней Сербии, где число инфицированных к 16 марта 2020 года превысило 50 человек.
Так, например, граждане Сербии и других государств с разрешением на проживание в стране могут въехать в республику, но возможно им придется отсидеться в карантине как минимум 14 дней. Особенно, если они приезжают из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Также местные власти настоятельно рекомендовали людям старше 65 лет не выходить из дома – именно эта категория граждан наиболее подвержена риску заразиться, информирует B92.
Стоит отметить, что в Сербии продолжает оставаться большое количество граждан России, которые не успели выехать из страны до объявления режима чрезвычайного положения. Напомним, что граждане РФ могут без визы находиться в этом балканском государстве до 30 дней.
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